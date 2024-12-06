В Подольске прошло вручение наград активным членам общества инвалидов

В ДК «Октябрь» Подольска прошло торжественное мероприятие «Вместе мы сможем больше», приуроченное к Международному дню инвалидов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

От имени главы городского округа Подольск Григория Артамонова заместитель главы Ольга Шашкова вручила муниципальные награды членам общества инвалидов, в том числе председателю Подольской городской организации Всероссийского общества инвалидов Татьяне Кругловой.

«Меня только что наградили, друзья мои. И награда эта наша с вами общая. Ведь вместе мы сможем больше! Все мои дорогие коллеги, которые работают на благо Подольской городской организации Всероссийского общества инвалидов, — это люди широкой души. Люди, для которых слово „милосердие“ — не пустой звук», — поделилась Татьяна Дмитриевна.

Концерт для участников мероприятия подготовил творческий коллектив Подольской филармонии. Зрители встречали аплодисментами солистов Николая Агафонова и Павла Быкова, вокальный дуэт «Русская душа». После выступлений гостям вручили сладкие подарки.

Сегодня в Московской области проживают порядка 400 тысяч инвалидов, из них в Подольске — более 14 тысяч человек.

В округе проводится много мероприятий, направленных на поддержку жителей с инвалидностью. Для маломобильных людей создается доступная среда в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, спорта.

Международный день инвалидов отмечается ежегодно 3 декабря в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, принятой 14 октября 1992 года. Главная цель — привлечение внимания общества к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.