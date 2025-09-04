В Подольске прошло открытие лесопарка «Дубрава»

В подмосковном Климовске завершились основные работы по благоустройству лесопарка «Дубрава». Пространство уже открыто для посещения, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«В этом году по губернаторской программе «Парки в лесу» мы благоустраиваем 10 пространств. Среди них — лесопарк «Соколка» в Истре и Пироговский лесопарк в Мытищах — это действительно долгожданные объекты. Также мы преобразим Томилинский лесопарк и Лесную опушку в Люберцах, Новую Трехгорку в Одинцовском округе и Парковский лес в Орехово-Зуево. В начале лета мы открыли Вишняковский лесопарк в Балашихе — там жители и гости региона уже могут комфортно и безопасно проводить свободное время. Следующий на очереди — лесопарк «Дубрава» в Подольске. Торжественное открытие состоялось сегодня», — рассказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В ходе благоустройства провели очистку леса, привели в порядок береговую линию пруда в восточной части, проложили дорожки, установили освещение, видеонаблюдение, а также обустроили детские и спортивные площадки. Теперь парк стал современным пространством, гармонично вписанным в естественную экосистему.

Для семейного отдыха здесь созданы детские игровые зоны, просторные площадки для пикников и праздников, а также уютные павильоны, подходящие для любого сезона.

Любителям активного досуга предлагают воркаут-зону, спортивные площадки с тренажерами, беговые дорожки и прокат инвентаря.

Те, кто ценит природу, могут отдохнуть у пруда, воспользоваться новой смотровой площадкой с панорамными видами, а также насладиться дополнительно высаженными деревьями, кустарниками и многолетними цветами.

Для удобства отдыхающих на территории установили новые современные павильоны, которые стали комфортными местами для встреч. Большое внимание было уделено озеленению: проведена масштабная высадка деревьев, декоративных кустарников и многолетних цветов. Дополняют лесопарк разнообразные малые архитектурные формы — изящные скамейки, фонари, арт-объекты и информационные указатели, которые делают пространство не только функциональным, но и привлекательным.

На территории появилась разветвленная сеть дорожек для пешеходов и велосипедистов. Их общая протяженность превышает 10 километров, что позволяет гостям лесопарка с комфортом исследовать всю его территорию. Инфраструктура «Дубравы» теперь включает в себя и новую смотровую площадку, с которой открываются красивые виды, и удобную автостоянку. После прогулки можно перекусить в уютном кафе. Важной частью работ стала и экологическая реабилитация: проведена очистка местного пруда, что не только улучшило качество воды, но и преобразило береговую линию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.