В Подольске прошла встреча с жителями по вопросу капремонта ДК имени 1 Мая

Замглавы городского округа Анжела Студеникина совместно с коллегами и депутатами горсовета провела встречу с жителями и подрядчиком по вопросу капитального ремонта Дома культуры имени 1 Мая, говорится на сайте администрации муниципалитета.

В процессе встречи ход работ смогли и оценить родители воспитанников учреждения. С профильными специалистами обсудили актуальные вопросы, изучили проект по которому ведется строительство.

«Будет новое здание. Часть конструкций и пролетов останутся. Каждый элемент станет таким же, только новым. Актовый зал будет усовершенствован, там обновят оборудование. Сейчас крышу сняли полностью, там уложим металлочерепицу. Над спортзалом покроем все утеплителем», — поделился строитель Владимир.⁣⁣

Сейчас на объекте ведется перекрытие второго этажа, рабочие закончили расчистку и занимаются армированием. Также проводят черновую отделку, прокладывают инженерные коммуникации.

Ремонт будет завершен в ноябре этого года в связи с добавлением работ, которые были не предусмотрены во время экспертизы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.