В Подольске прошла традиционная пасхальная благотворительная ярмарка

У храма Воскресения Христова в Подольске 11 апреля состоялась традиционная пасхальная благотворительная ярмарка. В этом году оно вновь объединило мастериц, волонтеров и жителей округа в едином стремлении подарить тепло тем, кто в нем нуждается, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Организатором ярмарки является волонтерское движение Подольского благочиния «Милосердие — Подольск». Рукодельницы встречали гостей в нарядных кокошниках и народных костюмах, которые они шили сами на общих мастер-классах.

Подготовка к таким событиям всегда идет заранее. Один из самых трогательных проектов — многолетнее сотрудничество «Милосердия — Подольск» с пансионатом «Подольский» (Климовским домом-интернатом). Проживающая в пансионате, Ирина Ермошина, — постоянная участница ярмарок. Она вяжет зверят, и сегодня на прилавках можно было увидеть ее пасхальных цыплят и другие игрушки. Не остались в стороне и многодетные семьи округа: одна из подопечных мам подготовила целую корзину вязаных изделий, вкладывая в каждую петельку благодарность за поддержку.

Особое внимание на ярмарке привлекли работы подольской мастерицы Лилии Бабкиной. Ее куклы Тильды из натурального сатина и интерьерные игрушки выполнены на профессиональном уровне. Но настоящим эксклюзивом стали ретро-мишки в стиле тедди.

«Я шью их по ночам, когда семья уже спит. Это как „добрая зависимость“. Медведи набиты опилками по старинной технологии, а сшиты из винтажного плюша и велюра. Такие вещи сейчас можно найти только на авторских ярмарках», — поделилась участница движения Лилия.

За прилавками стояли не просто продавцы, а волонтеры организации, которой в прошлом году исполнилось 10 лет. На ярмарке нет цен в обычном понимании: установлены ящики для пожертвований и рекомендованные суммы, чтобы покрыть стоимость материалов. Пасхальная ярмарка сегодня была посвящена сбору средств для помощи военнослужащим СВО, в том числе для приобретения материала для плетения маскировочных сетей. Также часть вырученных средств направляется на помощь подопечным семьям и людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

