В Подольске прошла программа для участников «Активного долголетия»

Игровую и оздоровительную программу «Энергия побед» провели 20 апреля в ДК имени Лепсе в Подольске для участников клуба «Активное долголетие». В мероприятии приняли участие женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Программа состоялась в территориальном отделении клуба по Центральному району. Для представителей старшего поколения подготовили серию развлекательных и познавательных активностей, направленных на поддержание физической формы и позитивного настроя. Участники смогли не только пообщаться, но и попробовать себя в новых форматах досуга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.