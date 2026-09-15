В Подольске прошла III спартакиада Подольской епархии

Более 150 участников от 16 лет 13 сентября соревновались в мини-футболе, баскетболе и других дисциплинах на III спартакиаде Подольской епархии в ФСК «Заречье», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

III ежегодная спартакиада Подольской епархии прошла 13 сентября на базе физкультурно-спортивного комплекса «Заречье» в Подольске. Ее организовала комиссия по физической культуре и спорту епархии при поддержке комитета по физической культуре и спорту городского округа.

В соревнованиях участвовали более 150 человек в возрасте от 16 лет. За медали и кубки боролись восемь команд, в том числе молодежные команды благочиний Подольской епархии, представители РГУТИС и «Молодой Гвардии», студенты и преподаватели колледжа имени А. В. Никулина. Участники состязались в мини-футболе, баскетболе 3×3, перетягивании каната, дартсе, эстафете и забегах на 100 метров. Команда Подольского благочиния заняла третье место.

Для гостей подготовили развлекательную программу: Подольское отделение «Молодой Гвардии» организовало игру «БигДженга», а завершилось мероприятие выступлением группы «Благовест».

«У религиозной и спортивной сторон человеческой жизни много точек соприкосновения. Религия совершенно точно объединяет — взять хотя бы христианство, где все едины во Христе. Точно так же и спорт сегодня, конечно, сплочает нас», — пояснил клирик Троицкого кафедрального собора Подольска иерей Димитрий Грицышин.

Он отметил, что спорт и христианство объединяет дисциплина: требовательное отношение к себе, внимание к питанию и физическая нагрузка. По его словам, спартакиада помогла не только выявить сильнейших спортсменов, но и укрепить единство участников и болельщиков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) „50 умных ФОКов“. Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.