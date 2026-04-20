В Подольске прошла ежегодная просветительская акция «Тотальный диктант 2026»

18 апреля центральная библиотека во Дворце культуры «Октябрь» стала одной из площадок для проведения ежегодной просветительской акции «Тотальный диктант 2026».Текст для диктанта написал известный писатель-прозаик, публицист и исследователь русской литературы XX века, доктор филологических наук, лауреат премии «Большая книга», ректор Литературного института имени А. М. Горького, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Алексей Варламов, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Его произведение «Пушкин. Фамилия» стало основой для проверки грамотности участников, которые в Подольске писали часть 3: «Наперсница волшебной старины».

В этом году в Подольске организовано 7 традиционных площадок для проведения акции.

«К нам заранее записались 13 человек, но мы были рады всем, кто захотел прийти. Для каждого участника мы приготовили специальные бланки. Главная задача этого мероприятия — развить интерес к русскому языку и помочь людям стать грамотнее», — рассказала ведущий библиограф отдела обслуживания Центральной библиотеки Ольга Большакова.

Процедура диктанта включала несколько этапов: сначала участникам показывали презентацию и новости о «Тотальном диктанте», затем на видео текст читал сам автор — Алексей Варламов. После этого Ольга Большакова диктовала текст в течение 35 минут, и в завершение снова транслировалось авторское прочтение.

«Прийти на Тотальный диктант с женой — это не просто проверить свои знания. Это прекрасный повод вместе пошевелить умом, вспомнить что-то забытое и получить бесценную пользу от общего интеллектуального приключения, особенно когда рядом самый близкий человек», — сазал участник «Тотального диктанта» Геннадий Позняков.

Результаты работы собираются и отправляются организаторам, узнать их можно будет на официальном сайте «Тотального диктанта».

