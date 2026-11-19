В Подольске прошла диспансеризация и мастер-класс с дефиле для долголетов

17 ноября в территориальном отделении клуба «Активное долголетие» по микрорайону Центральный состоялась выездная встреча «Секреты здоровья и элегантности». Участниками мероприятия стали женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет — активисты клуба «Активное долголетие», сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Представители медицинских учреждений округа и отдела охраны здоровья граждан администрации Подольска рассказали о профилактике сезонных заболеваний. Заведующая Центром здоровья ОСП № 1 Екатерина Чепрасова напомнила долголетам о необходимости поддержки иммунитета и дала рекомендации по защите от ОРВИ и гриппа. Также все желающие смогли прямо на месте пройти диспансеризацию и получить консультацию терапевта.

Творческую часть программы провела дизайнер одежды и организатор конкурсов «Краса Подмосковья» и «Семейные традиции» Наталья Советская. Она поделилась с гостями секретами стиля. По словам дизайнера, главное в образе — это внутренняя энергия и гармония.

Участники узнали, как с помощью правильно подобранной одежды и аксессуаров подчеркнуть свою индивидуальность. После чего освоили комплекс упражнений для поддержания осанки и продемонстрировали правильную походку на импровизированном подиуме.

Записаться в клуб «Активное долголетие» могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Подробнее на сайте или по телефонам: 8 (4967) 54-28-35, 8 (964) 724-12-65.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.