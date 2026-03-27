В Подольске прошла акция «ОГЭ для родителей Подмосковья»

26 марта в гимназии № 7 городского округа Подольск состоялось просветительское мероприятие «ОГЭ для родителей Подмосковья» — впервые оно организовано для родителей учащихся 9‑х классов. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Мамы и папы юных подольчан со всего округа собрались, чтобы написать пробный экзамен по русскому языку.

В течение 10 лет комитет по образованию администрации округа проводил просветительские акции для родителей выпускников 11‑х классов в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации. В этом году инициативу расширили: теперь аналогичные мероприятия доступны и родителям девятиклассников.

Участников мероприятия поприветствовали представители комитета по образованию, директор гимназии № 7, а также депутат Совета депутатов округа Сергей Шведков.

«Такие мероприятия снимают лишний стресс и у родителей, и у детей: когда взрослые видят, что процесс организован четко и прозрачно, они спокойнее настраивают своих ребят на успех. Желаю родителям успешно пройти сегодняшний пробный экзамен, а их детям — блестящих результатов на реальном ОГЭ!», — сказал Шведков.

На небольшой экскурсии родителям девятиклассников продемонстрировали работу пункта проведения экзамена: как проходит регистрация и проверка металлоискателем, где дети будут сдавать экзамен, где находится штаб ППЭ и медпункт.

Затем мам и пап распределили по аудиториям и выдали распечатки контрольно‑измерительных материалов. После выполнения заданий первой части ОГЭ по русскому языку участники сверили ответы в актовом зале.

«Я очень переживала за предстоящие экзамены детей, но сегодня все встало на свои места: экскурсия по пункту, четкий инструктаж, понятные задания — и видно, что все продумано для комфорта учеников. Когда сама прошла эти этапы, нервы успокоились: поняла, что бояться нечего, система работает как часы. Огромное спасибо организаторам!», — поделилась мама двух девятиклассников Елена.

Всего в округе сформировано 28 пунктов проведения ОГЭ. Первый экзамен для более чем 4800 девятиклассников начнется 2 июня — ребята сдадут математику.

Сегодняшняя акция охватила родителей со всего округа; в ближайшее время аналогичные мероприятия пройдут во всех пунктах проведения ОГЭ и в целом затронут свыше 4000 родителей.