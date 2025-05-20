В Подольске прошел Всероссийский флешмоб «Красивый выход»

В Подольске на «Сиреневом фестивале» в культурно-просветительском центре «Дубровицы» состоялся очередной «Красивый выход» женщин, присоединившихся к Всероссийскому флешмобу. Активистки подольского клуба «Жизнь женщин», соблюдая условия акции, для выхода в свет надели вечерние платья с туфлями на каблуках, сделали макияж и красивые прически с изящными украшениями для волос. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На этот раз подольские красавицы выбрали все оттенки сиреневого в честь символа русского декоративного сада — сирени.

Цель каждого «Красивого выхода» — не просто посетить мероприятие, но также привлечь внимание, способствуя возвращению традиций светского дресс-кода.

Всероссийское движение «Красивый выход» придумала и реализовала петербургский дизайнер Анна Михайлова в 2020 году. Первый подольский «Красивый выход» состоялся в ноябре 2024 года.

Красивые выходы в Подольске устраиваются два раза в месяц. Узнать, когда и где будет следующий, можно в клубе «Жизнь женщин».

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