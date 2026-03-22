В Подольске прошел весенний обмен вещами

21 марта в культурно-досуговом центре «Южный» состоялась традиционная гаражная распродажа. Это мероприятие — не просто обмен одеждой, а экологический и социальный проект, который объединяет жителей округа несколько раз в год, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Несмотря на название «гаражная распродажа», формат мероприятия — своп, что означает «обмен». Принцип прост: люди приносят чистые и опрятные вещи, которые им больше не нужны, и совершенно бесплатно забирают то, что приглянулось.

В ассортименте весеннего свопа было все: от верхней одежды и обуви до украшений и детских игрушек.

«В эпоху массового потребления мы часто забываем, что вещь в хорошем состоянии может еще долго служить другому человеку. Во-первых, это экологично — мы даем вещам вторую жизнь. Во-вторых, это большая экономическая поддержка для семей, которые могут найти здесь все необходимое для себя и детей совершенно бесплатно», — рассказала культорганизатор КДЦ «Южный» Наталья Сулима.

Организаторы строго следят за качеством: все вещи проходят осмотр. Часть текстиля, которая уже не пригодна для носки (например, с пятнами или потертостями), не выбрасывается в общий мусор, а отправляется в специальные баки для переработки, установленные около центра.

Всего за несколько часов работы своп посетили десятки человек. Гости уходили с сумками и отличным настроением.

«Я взяла для дочки рюкзак и куртку. Вещи в очень хорошем состоянии, я очень довольна!», — поделилась впечатлениями участница мероприятия Елена Коробенина.

В рамках мероприятия прошел необычный мастер-класс по созданию «чайных мандал». Из вторичного текстиля (хлопка и льна) участники мастерили оригинальные подставки под горячее, превращая старую ткань в уютный предмет декора.

Гаражные распродажи в КДЦ «Южный» проходят регулярно каждый сезон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.