В Подольске прошел первый субботник в текущем году

В Подольске завершился первый в 2026 году субботник. Главными локациями на этот раз стали Екатерининский сквер и Вокзальная площадь, сообщил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов в своем Telegram-канале.

В жилых дворах работа тоже кипела вовсю: коммунальные службы и жители объединили усилия, чтобы навести порядок. Организаторы заранее позаботились об инвентаре и предоставили его каждому, чтобы ничто не отвлекало от работы.

«В этом году у доброго дела новая мотивация: теперь можно самому выбрать удобную площадку и задачу, а за участие в субботнике получить небольшое вознаграждение. Уверен, для многих это станет дополнительным стимулом присоединиться. Этот проект осуществляем совместно с областным министерством и сервисом „Яндекс Смена“», — сказал Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.