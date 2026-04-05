В Подольске прошел очный этап  на присвоение почетных званий творческих коллективов

4 апреля дом культуры ЗиО стал площадкой для проведения государственного экзамена творческих объединений Московской области в виде искусства «Вокально-хоровой». В этом году 15 любительских коллективов из разных муниципалитетов боролись за право носить звания «Образцовый» и «Народный», сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Осенью коллективы подали пакеты документов и видеозаписи своих выступлений в Министерство культуры и туризма Московской области.Регламент защиты был строгий: согласно положению, программа выступления каждого коллектива не должна превышать 20 минут. За это время артистам необходимо не только продемонстрировать вокальное мастерство, но и при необходимости провести оперативные переодевания, полностью раскрыть сценический образ.

Выступления оценивало экспертная комиссия. Просмотры были разделены на два блока: народное творчество (детские и взрослые фольклорные ансамбли) и эстрадный вокал.

Честь Подольска на очных просмотрах защищал вокальный ансамбль «Изобилие» СДК «Молодежный» под руководством Екатерины Коптенковой. Коллективу исполнилось 6 лет, и сегодня артисты представили на суд жюри программу из пяти разноплановых эстрадных композиций, претендуя на звание «Народный».

«За годы работы мы собрали солидное портфолио: становились лауреатами и обладателями Гран-при международных и всероссийских конкурсов. Для первого этапа мы подготовили часовой концерт и сегодня представили программу из пяти разноплановых эстрадных произведений. В нашем коллективе восемь человек, это сложившийся ансамбль единомышленников, и мы здесь, чтобы показать свой профессиональный уровень», — рассказала руководитель вокального ансамбля «Изобилие» СДК «Молодежный» Екатерина Коптенкова.

Итоговое распоряжение Министерства культуры и туризма Московской области о присвоении званий по результатам этих просмотров будет выпущено в начале июля.

