В Подольске прошел межмуниципальный съезд ресурсных центров «Волонтеры Подмосковья»

17 марта на базе молодежного центра «Территория будущего» состоялась встреча представителей регионального движения «Волонтеры Подмосковья», организованная комитетом по делам молодежи администрации Городского округа Подольск. В мероприятии приняли участие специалисты и координаторы ресурсных центров из других муниципалитетов. Главной темой обсуждения стал обмен лучшими практиками и укрепление связей между городскими округами, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Участники представили презентации о деятельности своих подразделений, обсудили современные форматы проведения мероприятий и тонкости организации волонтерской работы на местах.

В ходе презентаций особое внимание уделили подольскому опыту. На базе МЦ «Территория будущего» и СП «Молодежный» и других структурных подразделений развернута масштабная работа по поддержке участников СВО: Совместно с общественной организацией «От сердца к сердцу» волонтеры готовят сублимированные пайки для бойцов в зону СВО. На базе центра организовано плетение маскировочных сетей и изготовление окопных свечей. Площадка является точкой притяжения для крупнейших молодежных объединений: здесь регулярно проходят встречи Российского союза молодежи, Подольского союза молодежи и Молодежной лиги.

«Мы постарались пригласить участников из Подольска и других муниципалитетов, чтобы каждый мог поделиться своим уникальным опытом. Это не просто отчет о проделанной работе, а живой диалог о том, как сделать нашу помощь еще эффективнее», — отметила руководитель ресурсного центра Татьяна Пискунова.

Завершилась встреча неформальным общением за чаепитием, в ходе которого волонтеры обсудили совместные проекты на предстоящий сезон.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.