В Подольске прошел масштабный фестиваль талантов Научно-производственного объединения «ЛУЧ»

4 апреля в Доме культуры имени Карла Маркса состоялся шестой корпоративный фестиваль детского, юношеского и семейного творчества «Луч зажигает звезды 2026». В этом году масштабный праздник был приурочен к знаковой дате — 80-летию АО «НИИ НПО „ЛУЧ“. Мероприятие, организованное профсоюзным комитетом и оргкомитетом НПО „ЛУЧ“, объединило талантливых сотрудников предприятия и их семьи, сообищла пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Впервые на сцену наравне с детьми вышли и сами работники предприятия. Взрослые участники представили номера в различных направлениях, включая «Художественное слово». Самым юным артистам в этом году исполнилось всего 4 года.

Фестиваль собрал около 200 участников — солистов и творческих ансамблей. Программа праздника была насыщенной: от вокального и хореографического искусства на сцене до выставки живописи и прикладного творчества. Оценивало выступления профессиональное жюри, в состав которого вошли заслуженный работник культуры Московской области Ольга Огонькова и представитель управления кадрами Юлия Гриднева.

Церемонию награждения провел председатель профсоюзной организации предприятия Сергей Плотников. Участники получили заслуженные награды — памятные кубки и дипломы за первые и вторые места, а также специальные подарки от НПО «ЛУЧ».

Фестиваль «Луч зажигает звезды 2026» показал, что сотрудники атомной отрасли талантливы не только в науке и производстве, но и в искусстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.