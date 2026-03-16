В Подольске прошел инклюзивный спектакль с участием Заслуженной артистки России Оксаны Федоровой

15 марта в Молодежном центре «Территория будущего» состоялось уникальное культурное событие — инклюзивная постановка по мотивам романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Спектакль объединил на одной сцене профессиональных артистов Государственного академического Большого театра и незрячих музыкантов, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Несмотря на оперный формат, постановка была представлена как динамичный драматический спектакль.

«Мы сделали ставку на малые мизансцены и игровую форму. Эту оперу интересно не только слушать, но и смотреть. Принцип драматургического спектакля позволил нам сделать классику доступной и увлекательной для каждого зрителя», — рассказывает режиссер и продюсера проекта, директор АНО «ПроСвет» Диана Шнурова.

Особым подарком для зрителей стало участие Оксаны Федоровой. Мисс Вселенная и Заслуженная артистка России блестяще исполнила партию Ольги. Однако не меньшее восхищение вызвали артисты с «безграничными возможностями»: незрячая певица Елена Мартиросова (Татьяна) покорила зал своим вокалом, а чтецы Лариса Овцинова и Геннадий Карцев мастерски воплотили образы Пушкина и его Музы.

Помимо эстетического удовольствия, спектакль нес в себе важный социальный посыл. Участники проекта своим примером доказали, что физические ограничения не являются преградой для высокого профессионализма и жажды жизни.

«Люди, которых называют „ограниченными“, на самом деле обладают безграничными возможностями и невероятной дисциплиной. Их жизненные истории вдохновляют нас преодолевать трудности с позитивом и открытостью. Взаимодействие с ними учит нас быть добрее, терпимее и менее критичными к окружающим», — рассказала Мисс Вселенная и Заслуженная артистка России Оксана Федорова.

Спектакль в Подольске стал напоминанием о том, что любые изменения в обществе начинаются с сердца каждого конкретного человека. Через смирение, взаимопомощь и сострадание мы не только помогаем другим, но и сами наполняемся энергией.

Инклюзия — это не просто социальный термин, это искусство видеть мир во всей его полноте и многообразии.

