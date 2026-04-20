В Подольске прошел Единый день открытых дверей «Профессионалитет»

18 апреля в рамках Федерального проекта «Профессионалитет» Национального проекта «Молодежь и дети» успешно состоялся Единый день открытых дверей. Мероприятие прошло на двух площадках — в Подольском колледже имени А. В. Никулина и профессиональном колледже «Московия», привлекая сотни школьников, их родителей — тех, кто стоит перед выбором будущей профессии, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Гости получили возможность погрузиться в мир современного профессионального образования. Для них были организованы интерактивные экскурсии по учебным лабораториям и мастерским, где ребята могли познакомиться с передовыми технологиями и оборудованием. Особый интерес вызвали мастер-классы, которые позволили участникам попробовать себя в различных специальностях, а также встречи с ведущими специалистами отраслей, которые поделились своим опытом и ответили на вопросы о карьерных перспективах.

Участники мероприятия не только узнали об условиях обучения и востребованности специалистов на рынке труда, но и получили информацию о потенциальных возможностях для трудоустройства после окончания колледжа.

«Проект „Профессионалитет“ помогает молодежи сделать осознанный выбор профессии, опираясь на реальные потребности экономики. Мы показываем, что работа в машиностроении, туризме или энергетике — это интересно, престижно и открывает большие возможности для самореализации», — отметили организаторы.

Единый день открытых дверей стал значимым шагом к укреплению кадрового потенциала региона и страны, предоставляя молодежи инструменты для успешного старта в профессиональной жизни.

