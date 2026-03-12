В Подольске пройдет инклюзивный спектакль с участием мисс Вселенная Оксаны Федоровой

В Подольске 15 марта в Молодежном центре «Территория будущего» пройдет инклюзивный спектакль с участием мисс Вселенная Оксаны Федоровой. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

В постановке по мотивам «Евгения Онегина» примут участие солисты Большого театра и незрячие артисты — их совместная работа создает особый художественный эффект.

Специальный гость спектакля — Оксана Федорова, Мисс Вселенная, телезвезда, меценат и Заслуженная артистка России. Она исполнит партию Ольги. Продюсер и режиссер Диана Шнурова.

Организатор мероприятия — АНО «Центр развития социокультурных инициатив „ПроСвет“» при участии Благотворительного фонда Оксаны Федоровой.

«Этот спектакль научит видеть сердцем. Он ломает стереотипы и соединяет два мира — зрячих и незрячих — в единое пронзительное искусство. Опера открывает мистический и философский слой знакомого со школы сюжета. Татьяна здесь — не просто влюбленная девушка, а воплощение Музы, которая испытывает героев», — рассказали создатели постановки.

Начало в 17:00. 12+

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.