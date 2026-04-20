В Подольске производитель кабельной продукции делится опытом в гальванике

Гальванические курсы проводят в цехе «ХимНикель» предприятия АО «СПКБ Техно». Он длится три дня: два из них посвящены теории, а третий — практическим занятиям. Лекции читают преподаватели из Российского химико-технологического университета имени Менделеева (РХТУ). В 2024 году предприятие и вуз подписали соглашение о сотрудничестве.

На «СПКБ Техно» гальванику в производстве применяют порядка 10 лет. И теперь специалисты решили поделиться опытом с коллегами. В этот раз приехали сотрудники кабельного завода из города Электроугли. У них пока нет цеха гальваники, хотят запустить этот процесс.

Студенты узнали о покрытии кабеля серебром, никелем и оловом. А также о наращивании слоя железа на изношенные детали.

Практическая часть включает проверку толщины гальванического покрытия. Студенты освоили два способа: с ячейкой Хулла — специальным прибором для тестирования электролитов, а также с помощью цифрового толщиномера. Измеряется толщина в микрометрах.

Гальваника помогает защитить кабель от коррозии. Толщина и качество покрытия должны соответствовать, чтобы выполнять эту функцию и при этом, чтобы не было перерасхода материала.

В завершение курсов студентам вручили сертификаты. Занятия на предприятии проходят по заявкам. Обычно, несколько раз месяц.

