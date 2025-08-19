На улице Народная в Подольске продолжается строительство нового учебного блока школы № 16. Он рассчитан на 580 учеников. Общая стройготовность составляет более 20%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.

Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета.

Пристройка — комплекс из трех корпусов переменной этажности — от 3 до 4 этажей. Площадь существующего здания — 3654,3 кв. м, пристройка — 8300 кв. м.

«На площадке 105 рабочих и 9 единиц техники. Ведутся монолитные работы по возведению корпусов и перехода к основному зданию школы, кладка стен и перегородок, устройство внутриплощадочных наружных сетей», — уточняется в сообщении.

Стеклянный переход на уровне второго этажа свяжет их с существующим зданием, где планируется обучение начальных классов. В первом блоке расположатся основная входная группа, библиотека с читальным залом и IT зоной, актовый зал, столовая, пищеблок. Во втором блоке предусмотрены учебные кабинеты средней и старшей школы, административные и вспомогательные помещения. В третьем блоке — спортзал, комплекс учебных мастерских, классы для занятий по кулинарии.

Вместимость школы № 16 увеличится и составит 1080 человек.

Прилегающая территория будет благоустроена: появятся игровые площадки с износостойким резиновым покрытием и газоном, теневые навесы и детские тренажеры.

Завершить строительство планируется к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что к 1 сентября 2025 года в регионе откроется 26 новых школ. Еще 57 школ будут капитально отремонтированы.

«Все знают нашу заметную динамику по строительству и открытию новых школ. К первому сентября мы открываем 26 новых школ», — подчеркнул Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.