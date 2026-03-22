В Подольске пристроили первых питомцев на фестивале «Весенние лапки»

21 марта в ДК имени Лепсе благотворительный фестиваль-выставка «Весенние лапки» объединил волонтеров, артистов и просто неравнодушных жителей округа, чтобы найти дом бездомным животным, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Главными героями дня стали подопечные фонда и волонтеров — около 10 собак и 15 кошек, которые приехали в дом культуры в надежде встретить своего человека.

«Наша цель — не только пристройство животных, но и привлечение внимания к проблеме бездомных четвероногих. Все собранные сегодня средства официально пойдут через фонд „Огонь души“ на помощь животным. Мы подготовили отчетность, чтобы каждый видел, кому именно помог», — отметила организатор Юлия Ганюченко.

Между номерами зрители могли выйти к стендам фотовыставки. На них были представлены истории животных, которые не смогли приехать лично, но очень ждут хозяев. В зале также транслировались трогательные видеоролики о подопечных фонда.

На сцене ДК имени Лепсе в большом праздничном концерте приняли участие профессиональные вокалисты, приглашенные музыканты-волонтеры и юные таланты Подольска.

Одной из самых радостных историй фестиваля стало решение семьи из Подольска, которая зашла на праздник случайно:

«У нас уже есть котик, и мы решили, что ему нужен друг. Зашли просто посмотреть, но увидели этих замечательных животных и поняли: пора расширять семью. Теперь у нас будет пополнение!».

Всего за день свой дом обрели сразу четыре хвостика: три кошки и одна собака.

Для тех, кто не смог посетить мероприятие, но ищет своего питомца — есть специальная страница. Там размещена информация о животных, которым еще предстоит найти свой дом и контакты кураторов, готовых рассказать подробнее о каждом пушистом друге.

