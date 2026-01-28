В Подольске после снегопада коммунальные службы работают в три смены

Коммунальные службы работают без перерывов в три смены. Для сотрудников организовали горячее питание. Об этом сообщил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

«Задействованы дорожные службы, Подольский комбинат благоустройства, управляющие организации, на улицы вышли свыше 200 единиц техники, работают более 500 человек. При необходимости задействуем дополнительный резерв. В первую очередь чистим основные магистрали и маршруты общественного транспорта, главные улицы — чтобы можно было добраться до больниц, школ, детских садов. Основная задача сейчас — обеспечить проезды и бесперебойную работу жизненно важных объектов», — сказал Артамонов.

Он попросил автовладельцев по возможности пользоваться общественным транспортом. Не парковать машины на проезжей части и обочинах, у контейнерных площадок, так как это мешает уборке. Если другого выхода нет и нужно оставить авто, необходимо положить записку с номером телефона под лобовое стекло. Это поможет оперативно связаться с владельцем, если машина будет мешать работе коммунальщиков или вывозу ТКО.

Оставить заявку на уборку снега можно по телефону горячей линии 8 (495) 663-99-99 или через свою управляющую организацию. Все обращения коммунальщики видят и отрабатывают. В разгар непогоды возможны задержки, жителей попросили отнестись с пониманием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки», — сказал Воробьев.

