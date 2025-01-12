В Подольске порядка 90 человек и около 60 единиц техники обрабатывают дороги от наледи

В Подольске усиленно обрабатывают общественные пространства и дороги от наледи, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В связи с ухудшением погодных условий на дороги регионального, муниципального значения и общественные территории вышли порядка 90 сотрудников и 58 единиц техники, включая комбинированные дорожные машины, тракторы и погрузчики. Рабочие делают всё возможное, чтобы жители могли передвигаться комфортно и безопасно.

Максимальные усилия направлены на то, чтобы очистить и обработать тротуары и пешеходные зоны, парковки, проезды и остановочные павильоны. Особое внимание уделяют социально значимым объектам, в первую очередь обрабатывают подходы к школам, больницам и детским садам. За первый день оттепели обработали песко-соляной смесью 180 километров дорог, очистили от снега и наледи 40 километров территории.

Жители могут оставить заявку на уборку снега и обработку двора по телефону горячей линии 8 (495) 663-99-99. Также можно обратиться по номерам телефонов своих управляющих организаций, которые ответственны за уборку в районе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.



«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.