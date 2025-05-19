В Подольске порядка 250 байкеров открыли новый сезон мотопробегом «Za Победу»

В Подольске стартовал мотосезон. Его открытие в этом году было особенным, мотопробег «Za Победу» посвятили великому подвигу народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Порядка 250 мотоциклистов проехали по центральным улицам округа в память о героях прошлого и настоящего. После прохождения маршрута участников и гостей ждал традиционный солдатский обед — горячая каша и чай, а также захватывающие трюки каскадеров. Благодарю за такой зрелищный и по-настоящему душевный праздник», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Стартовой площадкой для байкеров стала парковка ТРК «Кварц», затем они проехались по центральным улицам.

В мотопробеге приняли участие «Ночные волки», «Асгард» и другие команды мотоциклистов. Блеск хромированного металла, рев моторов и внушительная колонна на дороге привлекла внимание множества горожан, которые снимали колонну на видео.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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