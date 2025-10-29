сегодня в 09:43

В Подольске порядка 200 детей приняли в «Орлята России»

В Подольске 28 октября к движению «Орлята России» присоединились порядка 200 первоклассников 3-го корпуса школы в Дубровицах. Для ребят это событие и первый шаг в программе, которая с 2021 года помогает ученикам начальной школы раскрывать личный потенциал. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Торжественное мероприятие началось с танцевального спектакля «Легенда об Орлятах». Его поставили ученики школы, которые этим летом принимали участие в театральной смене в лагере «Орленок».

Директор школы Инна Горкавая в приветственном слове отметила, что быть орлятами ответственно, так называют тех, кто не пасует перед трудностями.

Галстуки Орлят России ученикам начальных классов повязали школьные активисты, а также почетные гости. Среди них были родители Героя России Александра Монетова. Они пожелали ребятам быть дисциплинированными, чтобы соответствовать званию.

Ученица 1а класса София Пушина считает, что член движения должен быть сильным и смелым, хорошо учиться и помогать тем, кому нужна помощь.

«Сегодня стала Орленком России. Готовились всем классом, учили гимн Орлят и танец. Все пришли нарядные. Мне мама даже банты нагладила для торжественной линейки», — сказала Пушина.

В движении детей учат работать в команде, прививают им чувство ответственности и стремление к знаниям, формируют активную гражданскую позицию и патриотические ценности.

Развивать определенные навыки и качества у детей помогают семь треков программы «Орлята России»: «Лидер», «Эрудит», «Мастер», «Доброволец», «Спортсмен», «Эколог» и «Хранитель исторической памяти».

