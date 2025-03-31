В Подольске подобрали площадки для «Тотального диктанта»

В Подольске 5 апреля пройдет ежегодная акция «Тотальный диктант», в ходе которой диктант напишут на шести площадках, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Самый массовый диктант в округе будут писать на шести площадках. В том числе в Московском областном современном колледже и в 5 городских библиотеках.

В текущем году помимо классического диктанта можно пройти тест «Недиктант. Дети», в ходе которого предложат 20 занимательных заданий по русскому языку для учащихся 1-7 классов.

Диктант является хорошей возможностью проверить себя на грамотность. Всем отличникам полагается памятный сертификат.

Регистрация на диктант открылась 26 марта. Те, у кого нет возможности посетить площадку лично, могут написать тотальный диктант онлайн — на сайте.

В 2024 году к акции в Подольске присоединилось более 100 человек.

Московский областной современный колледж находится на улице Комсомольская, д. 1. В субботу диктант начнётся в 14:00.