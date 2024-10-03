В Подольске подготовили площадь для установки стелы «Город трудовой доблести»

В Подольске прошло выездное совещание по устройству стелы «Город трудовой доблести» в сквере Поколений. Подрядчик рассказал, что уже завершен демонтаж и подготовка площади, подведены все необходимые коммуникации. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Рабочие сейчас устанавливают малые архитектурные формы, на 60% уложена новая плитка. Впереди остаются самые важные этапы — устройство нового фонтана и стелы.

Все работы ведутся в соответствии с графиком. Обновленный сквер Поколений откроется уже в конце текущего года.

6 октября планируют частично перекрыть остановочный павильон. Часть сквера будет открыта для транзитного маршрута.

Президент РФ Владимир Путин в 2023 году присвоил Подольску почетное звание «Город трудовой доблести». В ходе голосования жители предпочли установить стелу в заново благоустроенном сквере Поколений. На ней будет изображен герб города и текст соответствующего указа главы государства. Рядом будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 Мая, 9 Мая и в День города.

Звание «Город трудовой доблести» присваивается городу РФ, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.