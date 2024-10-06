В Подольске почтили память защищавших город курсантов

«В октябре 1941 года Подольские курсанты мужественно сдерживали наступление фашистов на Москву. Более трёх тысяч юношей, будущих офицеров, самоотверженно преграждали путь немецким войскам, благодаря чему удалось выиграть время и отстоять столицу. Память о подвиге живëт в названиях улиц, образовательных учреждений нашего округа. И, конечно, в сердце каждого подольчанина», — сказал глава округа Григорий Артамонов.

5 октября является Днем памяти Подольских курсантов для всей Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.