В Подольске почти 400 первокурсников посвятили в студенты колледжа «Знание»

Первокурсники колледжа «Знание» 27 октября приняли участие в посвящении в студенты в Доме культуры имени Лепсе в Подольске. В этом году студенческий статус получили почти 400 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Колледжу «Знание» в этом году исполняется 23 года. Среди первокурсников — будущие медики, юристы, дизайнеры, экономисты и педагоги. В учебном заведении также открыта специальность «Фельдшер-стоматолог».

Директор колледжа Ирина Бахарева поздравила студентов и подчеркнула, что здесь поддерживают смелые инициативы и творчество. Она сама пишет музыку и входит в жюри конкурса «Новая песня».

«Мне очень хочется, чтобы наши ребята были смелыми. Чтобы какой бы профессией они ни занимались, они подходили к ней творчески и не боялись транслировать в мир свою любовь и доброту», — поделилась Ирина Бахарева.

Директор добавила, что задача колледжа — создать благоприятную среду, где каждого принимают с его удачами и ошибками.

Преподаватель медицинских дисциплин Татьяна Самодурова пользуется особым уважением студентов. За опыт и заботу ребята ласково называют ее «мамой».

«Самое главное — научить ребят милосердию, умению слышать, любить и быть открытыми к людям. Я всегда говорю им: если вы хотите, чтобы наша медицина была на высшем уровне, в каждом пациенте вы должны видеть своего близкого», — отметила Татьяна Самодурова.

Праздничную программу дополнили творческие выступления студентов. Участники также делились историями о том, за что любят колледж.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.