В Подольске планируют обустроить тротуары около дома на Октябрьском проспекте

В ходе выездной администрации жители Подольска обращались к специалистам профильных ведомств и депутатам Горсовета по поводу благоустройства и здравоохранения. Встреча прошла в молодежном центре «Максимум». К главе городского округа Григорию Артамонову обратился председатель дома 9Б на Октябрьском проспекте Сергей Гусев с просьбой об устройстве тротуаров.

«В прошлом году приступили к созданию проекта по разделению проезжей и пешеходной частей близ нашего дома. Выполнить работы планировалось в текущем году. Вот, пришел напомнить про нас. Глава округа сказал, что поможет», — отметил Сергей Гусев.

По словам Сергея Гусева, глава округа пообещал посодействовать в озеленении придомовой территории.

По вопросам здравоохранения жители могли обратиться к заместителю министра здравоохранения Московской области Максиму Максимову и главному врачу Подольской областной клинической больницы Вардану Геворкяну.

«Большинство вопросов, которые поступили, удалось решить уже на месте. Житель интересовался работой ФАПа в поселке Молодежный. Сейчас там идет ремонт, он завершится в ближайшие два месяца, и все площади начнут работать в полную мощность. Пока есть некоторые ограничения. Также были вопросы, связанные с инвалидностью, санаторно-курортными путевками, получением медицинской помощи по узким профилям. Жителям были даны исчерпывающие ответы. По некоторым вопросам потребовались дополнительные решения, мы свяжемся с жителями в ближайшие дни», — сказал заместитель министра здравоохранения Подмосковья.

Во время выездной администрации в соседних помещениях можно было пройти первый этап диспансеризации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.