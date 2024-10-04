В Подольске педагогам вручили награды ко Дню учителя

В честь Дня учителя около 40 лучшим педагогам городского округа Подольск вручили награды. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Заместитель главы округа Евгений Градсков поздравил с профессиональным праздником, поблагодарил за верность профессиональному долгу и вручил почетные награды.

«Сегодня здесь находятся одни из самых лучших, но должен сказать, что все наши учителя достойны наград! Счастья, здоровья, любви и новых побед», — сказал Градсков.

Председатель совета депутатов округа Алексей Никулин вручил награды от совета депутатов Подольска. Медаль «За плодотворный труд» получила учитель начальных классов МОУ «Лицей № 1 пос. Львовский» Зоя Поморина, учитель математики МОУ «Лицей № 1 пос. Львовский» Надежда Степанова, учитель истории МОУ «Лицей № 1 пос. Львовский» Марина Чернышова, учитель русского языка и литературы МОУ «Лицей № 1 пос. Львовский» Татьяна Сорокина, учитель начальных МОУ «СОШ № 34» Наталья Высоцкая.

Поздравил педагогов депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Почетные награды за высокий уровень компетенции и верность профессиональному долгу получили педагоги школ № 1, № 11, № 12, № 21, № 24, № 29, № 30, № 34, МОУ «Бородино», школы п. Дубровицы, лицея № 1, № 23, лицея Климовска и лицея № 1 п. Львовский, гимназий № 4, № 7, гимназии им. Подольских курсантов, Информационно-методического центра, а также учреждений дополнительного образования: музыкальной школы № 2 и художественной школы.

В округе большое внимание уделяется работе по восстановлению престижа профессии учителя, планомерно обновляется материально-техническая база школ, на постоянной основе ведется поддержка молодых специалистов.

Из 30 образовательных учреждений городского округа. Подольск 29 имеют дошкольные отделения. В округе сегодня работают 4188 педагогов: 2662 в школах и 1479 в детских садах, 47 учителей — в учреждениях дополнительного образования. 6 школ Г. о. Подольск вошли в ТОП-100 лучших школ Московской области в 2023-24 учебном году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.