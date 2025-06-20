В Подольске отметили лучших предпринимателей

В Подольске первый замглавы Владимир Кравцов и первый заместитель председателя Совета депутатов Любовь Ушанева вручили муниципальные награды предпринимателям за особый вклад в развитие округа и в связи с Днем российского предпринимательства, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«По инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва и регионального правительства в Подмосковье реализуются разнообразные меры помощи предпринимателям. Большую роль играет и „Опора России“ — сообщество, которое объединяет, дает возможность быть услышанными, влиять на изменения и вместе двигаться вперёд. Многие бизнесмены активно участвуют в его работе, делятся знаниями, продвигают инициативы, отстаивают интересы дела. Убеждён: наше сотрудничество — власти, бизнеса и общественных объединений — откроет дорогу к новым достижениям», — сказал глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Первый заместитель председателя Любовь Ушанева продолжила церемонию награждения. Она отметила, что всего в округе 18 тысяч представителей малого бизнеса, еще 15 тысяч — самозанятые. В непростое для страны время бизнес не только обеспечивает жителей работой и платит налоги, но и помогает тем, кто сейчас на передовой.

Председатель подольского местного отделения «Опоры России» Татьяна Яковлева отметила, что в торжестве принимает участие более 150 предпринимателей Подольска. Возглавляемое ей отделение на протяжении пяти лет усиливает меры поддержки бизнеса. Информирует предпринимателей о городских инициативах и оказывает всестороннюю поддержку для развития муниципалитета.

С достижениями подольских предпринимателей в различных сферах деятельности можно было ознакомиться на выставке в ДК им. Лепсе, которая проходила в день награждения.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — сказал Воробьев.