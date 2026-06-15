В Подольске отметили День России концертами и акциями

Праздничные мероприятия ко Дню России прошли в парках, учреждениях культуры и спорткомплексах Подольска. Жители участвовали в концертах, мастер-классах, экскурсиях и спортивных встречах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Центральной площадкой стал парк имени Талалихина. Праздник открыли выносом 25-метрового триколора, который пронесли активисты молодежных организаций, депутаты и жители округа. В парке работали интерактивные зоны: гости осваивали управление FPV-дронами на тренажерах, плели маскировочные сети, участвовали в мастер-классах по коллективной живописи. Сотрудники краеведческого музея рассказывали о культурном многообразии страны. Созданные работы станут частью праздничной экспозиции.

В парке «Дубрава» организовали семейную программу с выступлениями коллективов ДК «Машиностроитель» и центра «Территория будущего». Для гостей подготовили площадки русских городков и лазертага, а также угощение из самовара. В рамках акции «Цвета любви» жители оставляли на лентах пожелания стране.

Праздничные события прошли и на других площадках. В детско-юношеском центре «Родина» дуэт Андрея и Алены Маликовых представил программу из 14 композиций о героическом прошлом России. В музее-заповеднике «Подолье» состоялась авторская экскурсия по историческим местам округа, включая дома Белоджаевой и Морозовых.

Спортивную часть организовали в ФСК «Заречье», где федерация дзюдо и самбо провела встречу с участием чемпионов Анны Классен и Александра Плеханова. Они провели мастер-классы и пообщались с юными спортсменами.

«День России в Подольске объединил разные поколения и направления. Благодарю всех, кто стал частью праздника и провел этот день вместе с нами», — поздравил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье готовится праздновать День народного единства, также он призвал уделить внимание торжественным мероприятиям.

«В эту продолжительную рабочую неделю мы готовимся к празднику — Дню народного единства. Всему, что связано с праздником, посвящено празднику, его идеологии, разъяснениям, награждениям, вниманию на местах, мы должны уделить внимание», — сказал Воробьев.