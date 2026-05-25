В Подольске отметили день подмосковных парков

Праздник «День подмосковных парков» прошел 23 мая в парке имени Виктора Талалихина в Подольске и объединил исторические, культурные и спортивные мероприятия. Событие посвятили 130-летию открытия парка и 240-летию со дня рождения графа Арсения Закревского, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году праздник в парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина стал юбилейным. Гостям представили иммерсивную экскурсию от специалистов Подольского краеведческого музея. Посетителям рассказали о старинных памятниках и истории парка, а также о личности его основателя — московского генерал-губернатора графа Арсения Закревского.

Главным культурным событием стал показ художественно-документального фильма «Наш старый-новый парк», снятого по инициативе сотрудников парка. Лента создана по мотивам книги подольского писателя и журналиста Юрия Козловского «Наш старый парк» и посвящена вековой истории территории. Премьерный показ прошел в павильоне рядом с детской площадкой.

Для детей организовали интерактивную зону с мастер-классами и научным занятием «Урок чистой воды». Ребята создавали картины из ниток, расписывали гипсовые фигурки и ткань, а также узнавали о свойствах воды и роли домашних фильтров.

На площадке работали тематические фотозоны, в том числе с швейной машинкой «Зингер», символом промышленной истории Подольска. Участники программы «Активное долголетие» провели танцевальную акцию «Настроение парка», а коллектив «Максум Оркестр» выступил с концертом на главной сцене.

Кроме того, для гостей организовали фотокросс «Поймай настроение парка». Задания размещали по QR-коду в социальных сетях, а авторов лучших снимков наградили памятными подарками по итогам концертной программы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.