В Подольске открылся пятый кадетский класс Следственного комитета

13 марта глава городского округа Подольск Григорий Артамонов совместно с заместителем руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области полковником юстиции Игорем Дойниковым и депутатом горсовета Виктором Щукиным принял участие в церемонии посвящения в кадеты. Мероприятие состоялось в школе № 32, которая является родоначальником кадетского движения в муниципалитете, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Пятиклассники, вступившие в ряды кадет, только начинают свой путь взросления. Впереди у них новые открытия, знания и верные друзья. Этот шаг станет для них основой для воспитания силы духа, ответственности и честности.

«Уверен, что новые знания и навыки помогут юным подольчанам не просто найти свой путь в жизни, но и стать настоящими патриотами, неравнодушными и ответственными людьми», — отметил Григорий Артамонов

Он пожелал кадетам успехов в учебе и новых побед.

Открытый класс стал уже пятым по счету в округе, где дети будут углубленно изучать основы работы в Следственном комитете. Первые такие классы появились в гимназии имени Подольских курсантов в 2025 году. Помимо общеобразовательной программы, учеников ждут специализированные предметы, связанные с правоохранительной деятельностью.

