В Подольске открылся летний лагерь «Октябренок» при ДК «Октябрь»

Летний городской лагерь «Октябренок» начал работу 1 июня в ДК «Октябрь» в Подольске. В первую смену в нем отдыхают 26 детей, для которых подготовили спортивные и творческие мероприятия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первая неделя лета для 26 юных участников началась с открытия лагерной смены. В первый день ребятам вручили брендированные бейсболки — символ дружной команды «Октябренка». После торжественного старта дети приняли участие в спортивных играх, творческих занятиях и мастер-классе по хип-хопу. Лагерь работает ежедневно с 9:00 до 17:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.