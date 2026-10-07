В Подольске открыли школу адаптивного картинга для ветеранов спецоперации

Первая в Подмосковье школа адаптивного картинга для ветеранов спецоперации открылась в Подольске при поддержке губернатора Андрея Воробьева. 6 октября на трассу вышли две команды по шесть участников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Адаптивный картинг используют для ранней реабилитации ветеранов. Заезды помогают восстанавливать физические навыки, снижать тревожность и возвращать уверенность в себе. Они задействуют координацию, мелкую моторику, мышечный тонус, внимание и скорость реакции, дают ощущение движения и контроля.

В разработке и сопровождении направления участвовали специалисты Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. Академию возглавляет генерал-лейтенант медицинской службы Евгений Крюков. Во время заездов 6 октября участники смогли испытать себя и почувствовать азарт соревнования.

В Московской области действуют 36 региональных мер поддержки в дополнение к федеральным. Они включают реабилитацию, переобучение, трудоустройство, создание безбарьерной среды и социальные выплаты.

«Задача на местах — сделать так, чтобы эта помощь была доступна каждому ветерану и его семье. В этой работе активное содействие оказывает и фонд «Защитники Отечества» Московской области и его руководитель Ольга Ермакова», — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Глава округа поблагодарил участников проекта, в том числе сенатора РФ Александра Двойных, председателя совета фонда «Высокотехнологичная медицинская помощь» Сергея Фурсенко, заместителя председателя правительства Московской области — министра благоустройства Михаила Хайкина, министра спорта Московской области Дмитрия Абаренова и партнеров. Артамонов подчеркнул, что Подольск продолжит поддерживать тех, кто защищал и защищает страну, конкретными делами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.