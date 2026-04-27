В Подольске открыли сезон Вахты Памяти на высоте Длинной

Высота Длинная — одно из ключевых мест обороны Москвы. В 1941 году здесь, на подступах к столице, насмерть стояли бойцы 43-й армии. Мемориальный комплекс напоминает о тех событиях и служит точкой сбора для поисковиков, которые ежегодно выходят в экспедиции, чтобы вернуть имена погибшим защитникам.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.