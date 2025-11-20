сегодня в 20:17

В Подольске открыли первое в ЦФО отделение «Ассамблеи народов России»

В Подольске 19 ноября подписали соглашение об открытии в ЦФО и Московской области первого местного отделения «Ассамблеи народов России». Организация, учрежденная по указу президента РФ Владимира Путина, будет работать на укрепление единства многонационального народа и способствовать развитию межнационального диалога.

На учредительном собрании председателем подольского отделения избран президент Федерации силового многоборья России и заместитель председателя Совета по патриотическому воспитанию общероссийской организации «Офицеры России» Иван Мечишев.

Важной частью мероприятия стало подписание первого в России трехстороннего соглашения о сотрудничестве. Документ объединил подольское отделение «Ассамблеи», Общественную палату и Совет депутатов округа.

Подписи под соглашением поставили первый заместитель председателя Совета депутатов округа Евгений Патрушев, председатель Общественной палаты округа Лариса Бурмистрова и председатель подольского отделения «Ассамблеи народов России» Мечишев.

«Подольск был незримым участником Ассамблеи народов России и раньше: знаменитая подольчанка, ветеран Великой Отечественной войны Мария Рохлина является амбассадором Ассамблеи. Также Ассамблею поддерживает депутат Госдумы от нашего избирательного округа Вячеслав Фетисов», — сказала Бурмистрова.

Она добавила, что событие приурочено к Году единства народов России, который объявил на 2026 год Президент России Путин. Инициатором этой идеи стал один из участников Совета по межнациональным отношениям атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.

Совет по межнациональным отношениям при президенте РФ был создан в 2012 году. Он занимается разработкой и реализацией государственной национальной политики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.