В Подольске открыли филиал ДК «Октябрь» после ремонта помещения

В Подольске торжественно открыли филиал Дворца культуры «Октябрь» на улице Февральская, 57, строение 1. Там провели капитальный ремонт помещения площадью более 400 квадратных метров. Теперь в нем будет заниматься около 400 человек из Центра русской традиционной культуры «Истоки». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Долгожданное и яркое событие для коллектива „Истоков“. Раньше педагоги и воспитанники занимались во Дворце культуры „Октябрь“. Центр развивался, и для 400 воспитанников места уже не хватало. Возникла необходимость в расширении площади. Мы очень рады, так долго ждали этого. Теперь есть где развернуться. На площади более 400 квадратных метров теперь будут работать кабинеты для занятий фольклором, вокалом, создали площади для экспозиций, библиотеку, где можно в тишине поработать с этнографическими материалами», — сказала руководитель Центра русской традиционной культуры «Истоки» Елена Бессонова.

Два года назад администрация округа предоставила фольклорному центру новое большое помещение, выделив средства на ремонт. Открытие филиала приурочили к золотому юбилею Дворца культуры «Октябрь». Это символично, так как одним из первых коллективов учреждения был именно фольклорный ансамбль «Истоки» под руководством Бессоновой.

Творческий коллектив с новосельем поздравили представители администрации и руководители учреждений сферы культуры. Гости пожелали педагогам и воспитанникам, чтобы на новом месте в их жизни стало еще больше творчества и ярких событий.

В настоящее время в Центре русской традиционной культуры занимаются около 400 детей. Наряду с традиционным народным пением в творческих коллективах проводятся занятия по игровому фольклору, этнохореографии, традиционному костюму, декоративно-прикладному искусству, игре на народных инструментах.

Деятельность Центра «Истоки» направлена на сохранение и продолжение культурных традиций русского народа.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.