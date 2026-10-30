В Подольске открыли дошкольное отделение школы № 12 после капремонта

Дошкольное отделение школы № 12 на улице Кирова, 53а в Подольске приняло воспитанников после капитального ремонта. 30 октября обновленное здание осмотрел глава городского округа Григорий Артамонов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В дошкольном отделении школы № 12 заменили окна и двери, обновили полы, освещение и вентиляцию, привели в порядок инженерные сети. Капитально отремонтировали кровлю и фасад.

После перепланировки в детском саду появились просторный спортивный зал и детские скалодромы. Для помещений закупили новую мебель и оборудование, пищеблок оснастили современной кухонной техникой.

На территории для каждой группы обустроили отдельную прогулочную площадку с игровыми модулями, верандами, столами и скамейками. Для занятий спортом установили комплексы с безопасным ударопоглощающим покрытием.

Работы выполнили по государственной программе капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в рамках нацпроекта «Семья».

Григорий Артамонов предложил руководству организовать экскурсию для родителей, чтобы они могли оценить новые условия для занятий и развития детей. Идею поддержали, экскурсию договорились провести в ближайшее время.

«Создаем современную и комфортную среду для юных жителей, чтобы каждый день был наполнен интересными занятиями, движением и новыми открытиями», — отметил Григорий Артамонов.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.