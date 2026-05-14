В Подольске открылась выставка к 25-летию «Подольского троллейбуса»

В Музее исторических традиций поколений «Подолье» начала работу экспозиция, посвященная юбилею со дня основания предприятия «Подольский троллейбус». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Среди экспонатов — форма водителя первого троллейбуса, сумка кондуктора, фотолетопись и осколок бутылки шампанского, открытой в день запуска движения, тематические детские поделки и рисунки, хоккейная шайба, случайно залетевшая в бокс троллейбуса с улицы.

Отдельно можно ознакомится с фотолетописью, отражающей все этапы развитие троллейбусного движения в Подольске.

«Это больше чем выставка — это живая история города, его людей и дорог, по которым каждый день двигаются наши машины. Уверен, что каждый из вас найдет на этой выставке частичку воспоминаний, связанных с историей своей малой родины», — рассказал заместитель директора по общим вопросам МУП «Подольский троллейбус» Егор Митькин.

Выставка работает до 10 августа.

