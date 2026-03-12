В Подольске открылась выставка графики Влады Просвиркиной

В Подольском выставочном зале открылась персональная выставка графических работ художницы Влады Просвиркиной. В экспозиции представлено 60 произведений, объединенных в тематические серии для удобства зрителей.

Гости выставки могут посмотреть два основных цикла. Серия «Гербарий» посвящена сухим цветам — от полевых трав до городских сухоцветов, собранных художницей в Крыму, Воронеже и Подмосковье. Серия «Фрукты» изображает яблоки, груши, сливы, инжир, а также яркие ягоды шиповника и калины. Особое место в экспозиции занимают весенние цветы и летнее разнотравье.

Влада Просвиркина рисует с детства. Окончила художественную школу и художественно-графический факультет педагогического вуза, позже получила второе образование в сфере рекламы и PR. Художница является членом Творческого союза художников ДПИ, автором международного детского конкурса «Миры мастера Эрьзи» и конкурса «Прекрасная Калипсо».

В ее творческом багаже — участие в коллективных выставках московских галерей (Roommate, галерея Тыртышникова, Альперт галерея, Всероссийский музей ДПИ, Дом-музей Марины Цветаевой) и более 10 персональных проектов, в частности в государственном музее-заповеднике в Остафьево — Русский Парнас.

В работе Влада предпочитает гелевые ручки и крафтовую бумагу, но также использует классические графические материалы — карандаш и сухую пастель. При этом художница постоянно экспериментирует в поиске новых форм.

Выставка продлится до 19 апреля. 0+

