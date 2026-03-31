В Подольске открылась уникальная выставка народных кукол

В рамках Года единства народов России и ко Дню единения народов России и Беларуси в сельском доме культуры «Молодежный» начала работу необычная экспозиция — «Куклы в народных костюмах». Это собрание образов, представляющее культурное многообразие не только нашей страны, но и самых разных уголков планеты, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Эта выставка стала не просто культурным событием, но и данью памяти Елене Козленковой. На протяжении долгого времени она с большой любовью и вниманием собирала костюмированных кукол. В каждом экспонате отражены мельчайшие детали национальных традиций: от особенностей кроя и вышивки до символики орнаментов, характерных для конкретных регионов и стран.

Каждая кукла — это маленькая история о народе, его быте и эстетических идеалах. Экспозиция наглядно показывает, как через традиционный костюм сохраняется живая связь поколений и укрепляется дружба между народами.

Выставка пройдет с 1 по 30 апреля. по адресу: поселок Молодежный, д. 30 (СДК «Молодежный», 1 этаж). Вход свободный. 0+

