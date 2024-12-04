В Подольске откроют обновленный сквер

В Подольске обновленный сквер Поколений и стела «Город трудовой доблести» готовы на 90%. Торжественное открытие состоится 18 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Завершим этот год открытием стелы «Город трудовой доблести» и обновленного сквера Поколений», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

В 2024-м начали благоустройство сразу нескольких общественных пространств по программе губернатора региона Андрея Воробьева «Формирование современной комфортной городской среды». Уже летом жителей и гостей округа встречала новая прогулочная зона в «Дубровицком лесу», а в октябре — Певческое поле.

Работы на набережной реки Пахры вдоль Парадного проезда продолжат в 2025 году. Также начнут обустройство парка «Дубрава» в Климовске, сквера в границах улицы Юбилейной и Красногвардейского бульвара, лесопарка «Березки».

За счет муниципальных средств планируют привести в порядок сквер Спасателей. С ветеранами обсудят все детали работ.

В следующем году также реализуют в Подольске программы «Светлый город», «Пешком», модернизируют существующие и установят новые детские и спортивные площадки для занятий подростков и взрослых жителей. В настоящее время профильные специалисты составляют список адресов, в том числе и на основе обращений подольчан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.