В Подольске откроют магистратуру в социально-спортивном институте

Магистратура начнет работу 1 сентября в Подольском социально-спортивном институте, прием документов стартует 20 июня и продлится до 10 августа. Программа ориентирована на подготовку тренеров и управленцев в сфере физической культуры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Институт получил все необходимые лицензии Министерства образования РФ. Обучение в магистратуре продлится от одного до двух лет в зависимости от выбранной программы и базовой подготовки. Доступны очная и очно-заочная формы, при этом очно-заочная рассчитана на срок на 10 месяцев дольше для удобства совмещения с работой. Выпускникам присвоят квалификацию «Специалист по физической культуре — магистр».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.