В Подольске откроют бесплатные секции по гонкам дронов и лазертагу

В Подольске в ближайшее время дети смогут бесплатно заниматься в секциях по самбо, гонкам дронов, лазертагу и ряду других направлений, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Об этом рассказал 22 января глава городского округа Подольск Григорий Артамонов на профильном часе во время обсуждения стратегии развития спорта в округе на текущий год.

«Продолжаем развивать Подольскую школьную лигу, в которой в настоящее время состоит более 2 500 ребят. В ближайшее время добавим новые дисциплины: самбо, гонки дронов, лазертаг, тэг-регби, а также фиджитал-спорт. Особое внимание уделим патриотическому воспитанию. В городе пройдут турниры, посвященные памяти бойцов СВО, Героев России. В феврале состоится всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы Владислава Ивлева, а в ноябре — соревнования по дзюдо памяти Олега Малочуева», — сказал Артамонов.

Он добавил, что в планах провести на 10% больше спортивных мероприятий, чем в 2025 году. В календарь вошли международные, всероссийские, межрегиональные и региональные соревнования. В том числе более 1 600 муниципальных, которые охватят тысячи жителей всех возрастов.

В приоритете развитие спортивной инфраструктуры. В 2025 году в округе завершили строительство современного мини-стадиона в Львовском микрорайоне, отремонтировали хоккейные коробки, обновили инженерные системы в спортивных залах, заменили покрытия и приобрели технику для обслуживания объектов. В 2026 году эту работу продолжат. Запланированы капитальный ремонт зданий, благоустройство территорий, закупка оборудования и создание универсальных спортивных площадок. В том числе новой функционально-цифровой зоны на улице Рабочей.

«Спорт в Подольске — это не только тренировки и соревнования. Это здоровье, патриотизм и будущее. Мы делаем его доступным и по-настоящему народным», — заключил Артамонов.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.