В Подольске освятили сельский храм Иоанна Богослова

В день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Подольске 9 октября освятили храм, возведенный в его честь. Божественную литургию и чин великого освящения возглавил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Великое освящение является одним из важнейших событий в жизни каждого храма. Во время этого священного обряда совершается перенесение и положение под престолом мощей святых мучеников. Этот чин символизирует духовную преемственность и связь с первыми христианскими храмами, через которые передается благодать Божия.

История храма в Сынкове насчитывает почти четыре века. Первая деревянная церковь была построена здесь в 1628 году. Строительство каменного храма вместимостью до 400 человек завершилось в 1906 году. В наши дни, спустя более чем столетие, храм вновь обрел особую духовную силу после обновления и освящения. Теперь он продолжит свое служение Богу и людям.

«Иоанн Богослов написал для нас Евангелие. Мы сейчас читаем его за Божественной литургией и в первый день Пасхи положено по церковному уставу читать первую главу Евангелия от Иоанна. В дальнейшем апостол Иоанн писал своим ученикам послания, пронизанные самым главным христианским чувством, которое каждый из нас желает в жизни своей иметь — чувством любви. Слова, написанные в трех его последних посланиях, говорят нам о любви, которая сопряжена с терпением, со смирением — со всем тем, что так тяжело дается человеку. Правда же, кому хочется смиряться, пребывать в униженном положении по отношению к другим или первым подойти и попросить прощения? Может, и вины нашей нет, но есть та любовь, о которой говорил Иоанн Богослов, и о которой говорил Господь со Своими учениками. И эта любовь безусловна: если ты человека любишь, то принимаешь его всегда, во всех его немощах и недостатках. Дай Бог, чтобы по молитвам апостола Иоанна Господь даровал нам истинное понимание любви — той великой добродетели, которая связывает нас воедино. А в этом духовном единстве проявляется и наша любовь к Богу», — сказал Аксий.

После богослужения архиепископ Аксий осмотрел приходское здание храма, рабочие места волонтерской группы помощи участникам специальной военной операции. Владыка поблагодарил волонтеров за труды и пожелал Божией помощи.

