В Подольске освятили главные символы Светлого Христова Воскресения

11 апреля, в Великую Субботу во всех храмах Подольского благочиния прошла одна из самых радостных и долгожданных традиций — освящение пасхальных куличей, яиц и пасок. Сотни жителей округа с самого утра потянулись к церквям, чтобы приобщиться к предпраздничному торжеству, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

На площади у Воскресенского храма Подольского благочиния развернулась праздничная ярмарка, которая стала дополнением к традиционному освящению куличей.

Особая атмосфера царила в Кирилло-Мефодиевском храме Подольска: здесь праздничные столы, уставленные яркими корзинами, протянулись на всю прихрамовую территорию. Горожане приходили целыми семьями, принося с собой частичку домашнего тепла.

Не менее многолюдно было и в храме Николая священномученика. Настоятель и духовенство храма под звон колоколов окропляли святой водой приношения верующих, поздравляя каждого с наступающей Пасхой.

Настоящим центром притяжения, как и всегда, стал Знаменский храм в поселке Дубровицы. У стен «жемчужины Подмосковья» выстроились длинные ряды прихожан и туристов.

Священнослужители напоминают, что освящение куличей — это лишь приготовление к главному событию. Уже сегодня ночью в этих и других храмах округа пройдут праздничные Пасхальные богослужения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил россиян с Пасхой.

«Желаю всем крепкого здоровья, мира и благополучия. Пусть в ваших домах всегда царят уют и согласие, а вера помогает преодолевать любые трудности», — отметил губернатор.