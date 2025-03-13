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В Подольске определили победителей Всероссийской олимпиады по биологии и истории

В Подольске еще 8 ребят стали победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии и истории. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В биологии сильнейшими оказались Варвара Тонкоглас, София Бибикова и Полина Дергабузова, они обошли более 100 конкурентов.

В истории блестящие результаты показали сразу пять участников: Татьяна Острянинова, Софья Назарова, Даниил Боргун, Александр Королев и Анастасия Петрова.

«За каждым успехом стоят месяцы упорного труда, стремление к знаниям и вера в свои силы. Пусть впереди юных подольчан ждут новые открытия, смелые идеи и большие свершения!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее в Подольске выбрали победителей по французскому языку, географии, физической культуре литературе и ряду других предметов. Они также получили поздравления главы округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.